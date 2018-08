CRM und Customer Loyalty Vortrag auf dem OMT 2018

Bereits zum dritten Mal findet am 01. September 2018 der Online-Marketign Tag (OMT) in Wiesbaden statt und ich freue mich sehr, erneut einen Vortrag zu der Agenda beisteuern zu dürfen:

Digital Loyalty – warum gewinnst Du eigentlich noch Neukunden

Ein zunehmender Wettbewerbsdruck führt zu rasant steigenden Costs per Clicks bei Google AdWords, Facebook Ads und Co. und damit zu immer höheren Kosten für die Neukundengewinnung. Gleichzeitig liegen in den Unternehmen enorme Potenziale im Bereich der Kundenbindung brach: Kundenpotenziale werden nicht ausgeschöpft, E-Mail-Verteiler noch nicht intelligent bespielt und das CRM fristet ein Schattendasein.

In seinem Vortrag erläutert Nico Zorn, wie Du mit E-Mails, Push Notifications und einfach zu implementierenden Taktiken mehr Umsatz mit Deinen Bestandskunden generierst.

Tickets für den Kongress gibt es auf der Website der Veranstaltung.