CRM Podcast #11 mit Sven Neweling: Wie funktioniert BahnBonus?

In dieser Folge erlĂ€utert Sven Neweling, Head of CRM Strategy and Loyalty Programs bei der DB Fernverkehr AG, wie eines der grĂ¶ĂŸten Kundenbindungsprogramme Deutschlands funktioniert.



Die Themen im Überblick

Die Strategie und der USP von BahnBonus

Die grĂ¶ĂŸten Herausforderungen bei dem Auf- und Ausbau des Kundenbindungsprogramms

Herausforderung Corona

Wie sieht die mobile Strategie von BahnBonus aus?

Was sind die zentralen Erfolgsfaktoren eines Kundenbindungsprogramms?Â

In welche Richtung wird das Programm weiterentwickelt?

CRM Podcast abonnieren

Shownotes und weiterfĂŒhrende Links

GefĂ€llt euch der Podcast? Ich wĂŒrde mich freuen, wenn ihr ihn bei Apple Podcasts bewertet.