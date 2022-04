CRM Podcast #19: So verbesserst Du mit dem Kundenbereich die Customer Experience

Was passiert eigentlich, wenn sich Eure Kunden in Eurem Shop oder auf Eurer Website einloggen? Werden die Nutzer:innen persönlich begrüßt? Erhalten sie relevante Angebote? Gibt es vielleicht sogar Incentives, damit sie regelmäßig den Bereich aufrufen?



In dieser Folge spreche ich darüber, wie Ihr mit einem optimal aufgebauten Kundenbereich die Kundenbeziehungen festigen, Cross- und Upselling-Potenziale erschließen und die Customer Experience verbessern könnt.

+++ Die Menschen in der Ukraine benötigen jetzt unsere Unterstützung. Spenden kannst Du zum Beispiel bei der Aktion Deutschland Hilft +++



