Podcast: Warum E-Mail Marketing? Interview mit Marketing MasterMinds

Im Marketing MasterMinds Podcast habe ich mich mit Stefan Ponitz (Fokus eCommerce) ausführlich zu den Themen Digitales Marketing, E-Mail Marketing und Unternehmertum unterhalten:

Heute spreche ich mit Nico Zorn. Nico ist langjähriger Experte für E-Mail Marketing und Customer Relationship Management (CRM). Wir sprechen über Online Marketing, im Speziellen natürlich über E-Mail Marketing, seiner Herkunft und seiner unternehmerischen Leidenschaft. Sein Motto: “The only thing that really matters in life are your relationships to other people.” (George Vaillant) und so fühlt sich der Podcast auch an.