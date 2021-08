CRM Podcast #13 mit Stefan von Lieven: Quo vadis, eCRM?

In dieser Folge ist Stevan von Lieven, CEO der Artegic AG, zu Gast. Wir unterhalten uns darüber, wie sich das digitale CRM in den letzten Jahren verändert hat, was heute die Erfolgsfaktoren sind und wie Ihr die notwendige “Management Attention” für das Thema bekommt.



Außerdem verrät Stefan seinen persönlichen „CRM-Hack,“ den Ihr ganz einfach für Euer Unternehmen nutzen könnt.

Shownotes

Weiterführende Links

