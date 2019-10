E-Mail-Marketing in der Pharmabranche: Vortrag auf der Expopharm 2019

In der vergangenen Woche durfte ich auf der Pharmamesse Expopharm in Düsseldorf einen Workshop zum Thema “E-Mail-Marketing im Gesundheitsmarkt” durchführen. In dem Workshop habe ich aufgezeigt, wie Apotheker und Pharmaunternehmen E-Mail-Marketing nutzen und die Potenziale bestmöglich ausschöpfen können.

Die Agenda:

E-Mail-Marketing Strategie entwickeln E-Mail-Marketing Software evaluieren und implementieren E-Mail-Adressen gewinnen Mailings produzieren Versenden und optimieren

Interessenten aus der Pharmabranche stelle ich die Folien gerne kostenlos zur Verfügung – eine E-Mail genügt.