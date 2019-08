Webinar: So bauen Sie Ihren E-Mail-Verteiler auf

Möchten Sie erfahren, wie Sie jeden Tag mehr qualifizierte E-Mail-Adressen gewinnen? In meinem Webinar “Opt-In Gewinnung” am 12. September 2019 stelle ich in 1.5 Stunden zahlreiche Taktiken und Best Practices vor, mit denen Sie Ihren E-Mail-Verteiler erfolgreich aufbauen.

Ein Blick auf die Agenda:

Vorstellung und Einführung

Konzeption & ErfolgsauswertungVorstellung und Einführung

Best Practices: Onsite-Adressgewinnung

Mit Testing mehr E-Mail-Adressen gewinnen

Telefon, Stores, Mailings und Co.: Kanalübergreifend Adressen gewinnen

Fazit und Q&A-Session

Die Anmeldung für das Webinar ist ab sofort möglich. Schnell sein lohnt sich: Die ersten 20 Teilnehmer/innen erhalten ein kostenloses Ticket!

Bildnachweis Titelgrafik: Aleksander Zhelonkin / iStock