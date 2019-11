Webinar: Kundenbindung in digitalen Marketingkanälen

Ein Terminhinweis in eigener Sache: Ich freue mich darauf, am 26. November ein Webinar zum Thema Kundenbindung in digitalen Marketingkanälen für die artegic AG durchführen zu dürfen.

Zum Hintergrund: Ein zunehmender Wettbewerbsdruck führt dazu, dass die Kosten für die Neukundengewinnung kontinuierlich ansteigen. Auf der anderen Seiten liegen Potenziale im Bereich der Kundenbindung brach: Das CRM fristet oft ein Schattendasein, E-Mail-Verteiler werden nicht intelligent bespielt und Kundenpotenziale oft nicht einmal ansatzweise ausgeschöpft.

In dem kostenlosen Webinar erfahren die Teilnehmer/innen, wie mit E-Mails, Push Notifications und einfach zu implementierenden Taktiken mehr Umsatz mit Bestandskunden generiert werden kann.